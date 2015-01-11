Охотникам за звездами: приближается одно из ярчайших астрономических событий лета-2019

Одно из ярчайших астрономических событий лета-2019, которое смогут наблюдать жители России, – противостояние Юпитера; сейчас планета подходит к Земле и уже 10 июня 2019 года окажется в противостоянии с Солнцем.

В предстоящие дни Юпитер будет сиять в четыре раза ярче Сириуса – самой яркой звезды на небе, и даже с помощью небольших телескопов можно будет увидеть Большое Красное Пятно, штормы, четыре спутника планеты и облачные пояса.

Найти Юпитер несложно: в созвездии Змееносец над южным горизонтом после полуночи.

Другие важные космические события состоятся 10 июля – противостояние Сатурна (в большие телескопы можно будет наблюдать его кольца, которые в этот период становятся намного ярче из-за эффекта Зелигера), лунное затмение в ночь на 17 июля (это последнее затмение на ближайшие 6 лет, которое можно увидеть в Европейской части России, – следующее такое собатие будет только 7 сентября 2025 года) и Персеиды – знаменитый августовский звездопад. В этом году, наилучшие условия видимости будут до 10 августа, позже на ночном небе появится яркая Луна, которая помешает охоте за падающими звездами.

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