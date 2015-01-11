На Южный Урал обрушатся грозы с градом

Во вторник, 11 июня, в Челябинской области ожидаются грозы и град – при грозах порывы ветра будут достигать 16-21 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, возможно аварийное отключение электроснабжения.+

При сильном ветре прогнозируется повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-obrushatsya-grozy-s-gradom_117050.html