На Южный Урал обрушатся грозы с градом

Во вторник, 11 июня, в Челябинской области ожидаются грозы и град – при грозах порывы ветра будут достигать 16-21 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, возможно аварийное отключение электроснабжения.+
При сильном ветре прогнозируется повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-obrushatsya-grozy-s-gradom_117050.html
Ключевые теги: гроза, ухудшение погодных условий, Челябинская область.
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