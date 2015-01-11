В минувшую субботу у Управления ПО "Маяк" состолась Мотоджимхана.

"Что такое Мотоджимхана?" - спросите вы.

Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Как направление в мотоспорте мотоджимхана возникла в Японии в 1970-е годы и была обусловлена желанием создать вид спорта, который не нуждается в специальных мотоциклах и треках. Мотоджимхана быстро стала популярной, привлекая людей, имеющих мотоцикл от малого до великого, и получила распространение в других странах.

Фото-репортаж с Мотоджимханы от Алексея Женина:

Все фотографии по ссылке: https://vk.com/album205920272_263653292