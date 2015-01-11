Главу Южного Урала попросили выделить 4 млрд на сохранение памятников

Челябинский краевед, координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев обратился к главе региона Алексею Текслеру с просьбой принять срочные меры по спасению культурного наследия региона.

По его словам, из 542 объектов культурного наследия Челябинской области, включенных в государственный реестр памятников истории и культуры, 34 памятника утрачены полностью, 47 объектов требуют срочных мер по восстановлению и реставрации, еще 37 заброшены и ветшают. Активист считает, что решение проблем откладывать нельзя. Он предлагает принять меры по консервации 84 памятников истории и культуры, разработать областную программу по сохранению, реставрации и использованию памятников, а также усилить госкомитет охраны объектов культурного наследия с помощью каждров и финансирования.

«Мы выделили 40 объектов, которые требуют немедленного вмешательства. По предварительным подсчетам, объем требуемого финансирования на восстановление и ремонты составляет почти 4 млрд рублей», – уточнил председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.

По словам главы ведомства, в области с 2017 года уже существует программа, направленная на охрану памятников культуры. Но она рассчитана лишь на охранные меры, а также на подготовку и создание проектной документации. Ремонт и восстановление сооружений входит в обязанности собственников.

По предварительным расчетам, наибольших затрат на восстановление потребуют Игнатьевская пещера (1 млрд рублей), Саткинские пороги (1 млрд), здание Арсенала в Златоусте (250 млн), Белый дом в Кыштыме (230 млн), чаеразвесочная фабрика А.В. Кузнецова в Челябинске (200 млн).

https://dostup1.ru/society/Glavu-regiona-poprosili-vydelit-4-mlrd-rubley-na-sohranenie-40-pamyatnikov-istorii-i-kultury_117053.html