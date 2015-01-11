В преддверии Дня России сотрудники озерской полиции торжественно вручили первые паспорта

В преддверии празднования Дня России в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.
Мероприятие открыла представитель городской библиотеки Наталья Фомина, которая рассказала присутствующим об истории и значении государственного праздника.
11 школьников Озерска получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием юных озерчан пришли поздравить представители Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, Центральной избирательной комиссии и многофункционального центра Озерского городского округа.
Виновники торжества получили памятные подарки со словами поздравления и напутствия быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и быть патриотами своей страны.
Торжественное мероприятие завершилось фотосессией в инстарамке с хэштегом #МыГражданеРоссии.
Ключевые теги: паспорт, 14 лет, вручение паспортов.
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