В преддверии Дня России сотрудники озерской полиции торжественно вручили первые паспорта

В преддверии празднования Дня России в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.

Мероприятие открыла представитель городской библиотеки Наталья Фомина, которая рассказала присутствующим об истории и значении государственного праздника.

11 школьников Озерска получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием юных озерчан пришли поздравить представители Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, Центральной избирательной комиссии и многофункционального центра Озерского городского округа.

Виновники торжества получили памятные подарки со словами поздравления и напутствия быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и быть патриотами своей страны.

Торжественное мероприятие завершилось фотосессией в инстарамке с хэштегом #МыГражданеРоссии.