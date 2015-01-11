Сотрудники полиции проводят совместное межведомственное профилактическое мероприятие «Оружие 2019»

На территории Челябинской области проводится профилактическое мероприятие «Оружие 2019», проводимое ГУ МВД России по Челябинской области и Управлением Росгвардии. Уже ставшая традиционной операция положительно влияет на криминогенную обстановку в регионе, способствуют профилактике преступлений и правонарушений с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, повышает общий уровень безопасности в Челябинской области.

Жители Озерского городского округа могут обращаться с заявлениями о добровольной сдаче предметов вооружения в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: пр. Ленина, 43 или в Отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Челябинской области (дислокация г. Озерск) по адресу: пр. Ленина, 37, каб. 19.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, при условии отсутствия за оружием криминальной составляющей.