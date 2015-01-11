Прямой рейс между Челябинском и Грузией отменен

Авиаперевозчик “ЮВТ Авиа” изменил планы по работе в Челябинске. Авиарейс, который должен был напрямую связать столицу Южного Урала и грузинский город Батуми, отменен.

Такое решение было принято из-за того, что направление оказалось невостребованным среди челябинских пассажиров. Ожидалось, что регулярная загрузка самолетов, курсирующих на южный курорт, будет достигать около 70-80% (по примеру Казани и Перми, демонстрирующих именно такие цифры), но эти первоначальные прогнозы не оправдались – реальный спрос оказался слишком низким для старта полетов.

Напомним, первый рейс в Батуми из Челябинска должен был отправиться 23 июня. Однако, после его отмены, компания “ЮВТ Авиа” продолжит перевозить южноуральцев на юг. Новой точкой маршрута выбран другой курорт, на этот раз находящийся в пределах России – Анапа. Полеты должны стартовать с 7 июля.

https://www.cheltv.ru/pryamoj-rejs-mezhdu-chelyabinskom-i-gruziej-otmenen/