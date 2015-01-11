Стобалльниками по химии и истории стали 35 южноуральских выпускников

Стали известны итоги госэкзаменов по химии и истории (состоялись 31 мая) – в Челябинской области пять человек набрали 100 баллов по истории, 30 человек блестяще сдали химию.

«В прошлом году у нас был только один стобалльник по истории и 13 – по химии. Количество человек, хорошо сдавших экзамен, то есть набравших более 60 баллов, также значительно возросло, увеличилась и доля высокобалльников (более 80 баллов)», – сообщила и.о. замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

14 июня – официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать результаты в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале ЕГЭ. В случае несогласия с выставленными баллами по истории и химии участники смогут подать апелляцию 17 и 18 июня. Прием апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону «горячей линии»: +7 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/Stoballnikami-po-himii-i-istorii-stali-35-yuzhnouralskih-vypusknikov_117155.html