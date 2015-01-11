В День России полицейские Озерска обеспечили охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий

12 июня на территории Озерского городского округа с начала проведения и до завершения празднования культурно-массовых мероприятий сотрудники управления УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской Области обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в усиленном режиме.

В целях проверки обеспечения безопасности, предотвращения террористических актов и других тяжких преступлений проведены обследования объектов проведения массовых мероприятий на предмет антитеррористической защищенности.

Осуществлена отработка жилого сектора, подвальных, чердачных и других нежилых помещений, расположенных в непосредственной близости от мест проведения мероприятий. Проведена профилактическая работа с лицами, ранее судимыми и состоящими на профилактических учетах полиции. Осуществлены проверки владельцев оружия.

Безопасность дорожного движения была обеспечена дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы.

Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает:

- во время проведения праздничных мероприятий в местах массового скопления людей следует обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, подозрительные автомобили, а также неадекватно ведущих себя граждан;

- при обнаружении подозрительных предметов или граждан, а так же в случае нарушения правопорядка просьба незамедлительно обратиться к ближайшему наряду полиции, либо позвонить в дежурную часть по телефону 02 (102 – вызов полиции с мобильного телефона).