«Моя страна – моя Россия».

12 июня жители нашей необъятной Родины отмечают важный государственный праздник День России. По традиции праздничные мероприятия прошли в этот день во всех больших и малых городах, населённых пунктах нашей Отчизны.

12 июня в 18.00 жители поселка Новогорный собрались на площади Дома культуры, чтобы в очередной раз показать свою причастность к таким важным ценностям как Родина, патриотизм, единство народа, выразить свои искренние чувства к России, своим присутствием подчеркнуть ответственность за ее настоящее и будущее.

Удивительный подарок подготовили для жителей поселка коллективы и солисты Дома культуры. Зрелищная концертная программа восхищала жителей ярким и профессиональным исполнением номеров, тематической выдержанностью, самоотдачей артистов, выходивший в этот вечер на сцену. Концертная программы была насыщена. Звучали песни о России, дружбе, любви.

В программе приняли участие: коллектив эстрадной песни «Стиль»; НК вокальный ансамбль «Славянка»; НК хор ветеранов труда «Славянка» (хормейстер - Т.Капина, концертмейстер – А.Исайкин); хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель - Е.Стельмашок); драматический коллектив «Образ» (режиссер - А.Пужай).

Все желающие смогли поучаствовать в танцевальном флешмобе под русскую и заводную «Калинку», который был организован коллективами Дома культуры «Энергетик», жителями поселка и волонтерами «Содружество Активных Детей».

Мастера аква-гримма порадовали практически каждого маленького гостя! Каждый ребенок мог попрыгать на батуте, покушать вкуснейший поп-корн и сладкую вату. Для всех желающих были организованы фотозоны с реквизитом, где можно было сделать фото на память.

Особую радость подарила детям проведенная Акция «Доброго друга в добрые руки». Организаторами праздника были собраны игрушки, оформлены столы и каждый ребенок мог выбрать и унести домой новую игрушку - нового друга.

В завершении праздничного концерта Д. Капин исполнил Гимн России вместе со всеми жителями поселка, а участники концерта выпустили воздушные шары.