Вновь тряхнуло. В Уральских горах зафиксировали сейсмическую активность

Подземную активность в горах Урала зафиксировали сейсмические станции Казахстана.

Казахстанский национальный центр данных опубликовал бюллетень событий за 14 июня 2019 года. На карте отмечено сразу 6 явлений за сутки, связанных с Южным Уралом.

Пока официальной информации об усилении сейсмической активности в Челябинской области не поступало. Но её прогнозировали с марта. Тогда учёные сообщили, что после сентябрьского землетрясения 2018 года в районе Катав-Ивановска продолжают происходить слабые сейсмические события. Их зафиксировала сейсмостанция Arti Федерального исследовательского центра “Единая геофизическая служба РАН”. Эксперты полагают, что эпицентры очагов постепенно мигрируют на север, примерно на 30-50 километров от того места, где произошло землетрясение 5 сентября 2018 года. Учёные считают, что в этой области можно ожидать землетрясение магнитудой до 4.

Есть мнение, что массовый мор рыбы, который зафиксирован на Ириклинском водохранилище, может связан именно с сейсмической активностью Уральских гор. Июнь 2019 года напоминает события годичной давности, считают геофизики-любители. В сентябре 2018 года перед сильным землетрясение в одной из рек также массово погибла рыба.

Ранее жители Оренбургской области сообщили море рыбы на Ириклинском водохранилище. Пока службы расследуют этот инцидент и пытаются установить причину массовой гибели рыбы, жители Приволжья выдвигают свои гипотезы. Один из них предположил, что виноват Магнитогорск.

https://www.cheltv.ru/vnov-tryahnulo-v-uralskih-gorah-zafiksirovali-sejsmicheskuyu-aktivnost/