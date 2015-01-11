Руководство следственного управления по Челябинской области примет жалобы и обращения от озерчан

Дополнительная информация о приеме граждан руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

19.06.2019 с 11.00 до 13.00 в здании следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области, расположенном по адресу: г. Озерск, ул. Пушкина, д. За, исполняющим обязанности заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Игорем Робертовичем Пашниным будет осуществляться прием граждан с жалобами (обращениями) по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам Следственного комитета Российской Федерации, а также с обращениями, содержащими сведения о признаках преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

По вопросу записи на личный прием к и.о. заместителя руководителя следственного управления И.Р. Пашнину обращаться к руководителю следственного отдела по ЗАТО город Озерск Петрову А.В. по тел. 8(35130) 2-52-26 либо к руководителю отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Григорович Л.Г. (т. 8 (351) 728-57-15).

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.

Гражданам необходимо при себе иметь жалобу, к которой должны быть приложены ответы руководителей отделов аппарата следственного управления или межрайонного следственного отдела с отказом в удовлетворении требований по ранее рассмотренной жалобе.

Проведение приема граждан осуществляется с использованием технических средств аудио- и видеофиксации процесса приема.

Просим обратить внимание на то, что следователи, дознаватели и оперативные службы органов внутренних дел и иных правоохранительных органов не находятся в подчинении Следственного комитета Российской Федерации, поэтому решения, принятые указанными работниками, а также их действия следует обжаловать руководителю вышестоящего органа правопорядка, прокурору или в суд.