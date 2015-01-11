Летняя погода возвращается на Южный Урал

В Челябинскую область возвращается летняя погода – во вторник, 18 июня, воздух прогреется до 23 градусов, в среду – до 25-ти

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, грозы.

В областном центре – преимущественно без осадков. Ночью температура составит 5-10 градусов тепла, в горах и низинах – до плюс 6. Днем воздух прогреется до 18 градусов, на юге – плюс 23. Летнюю картину немного подпортит ветер: его порывы местами будут достигать 18 м/с.

Отметим, что в среду, по предварительным прогнозам, на Южном Урале потеплеет до 25 градусов, в четверг – до 28.

https://dostup1.ru/society/Letnyaya-pogoda-vozvraschaetsya-na-Yuzhnyy-Ural_117257.html