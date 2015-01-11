Проверят «цифры”. Челябинские антимонопольщики инспектируют цены на приставки для ТВ

Цены на цифровые телевизионные приставки и телевизоры проверит антимонопольная служба Челябинской области. Так в ведомстве готовятся к отключению аналогового вещания.

Напомним, переход на цифру на Южном Урале запланирован на октябрь этого года. В связи с этим антимонопольщики начали мониторить цены на оборудование для приема цифрового сигнала во всех крупных сетевых магазинах. Также запланированы масштабные выездные проверки. Необоснованное повышение цен на телеприставки, отмечают в ведомстве, недопустимо, поскольку это социально ориентированный товар, в основном, их приобретают пенсионеры и телезрители со скромным доходом. На подготовку к приходу цифрового телевидения есть еще четыре месяца.

https://www.cheltv.ru/proveryat-tsifry-chelyabinskie-antimonopolshhiki-inspektiruyut-tseny-na-pristavki-dlya-tv/