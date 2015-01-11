До 15 лет за решеткой. Наказания за «пьяные” аварии ужесточили

В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП. Соответствующий документ подписал Президент Владимир Путин.

Теперь если авария привела к причинению тяжкого вреда здоровью, виновнику грозит от трех до семи лет в местах заключения. Сейчас максимальный срок – до до четырех лет лишения свободы.

Если в результате ДТП погиб человек — виновника могут лишить свободы на срок от пяти до 12 лет. Сейчас – от двух до семи лет.

Если жертвами дорожной трагедии стали два человека или более, совершившему аварию придется провести за решеткой от восьми до 15 лет вместо нынешних девяти.

Также ужесточено наказание за аналогичные преступления в пьяном виде на других видах транспорта: железной дороге, воздушном, водном, а также в метро.

https://www.cheltv.ru/do-15-let-za-reshetkoj-nakazaniya-za-pyanye-avarii-uzhestochili/