Не Иваново. Названы города невест в России

Эксперты выяснили, сколько невест живут в разных городах страны. Спрос на свадебные платья оценил сервис объявлений «Авито».

Оказалось, что чаще других хотят выйти замуж девушки из Волгограда, Краснодара и Барнаула. Эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году. Анализ был проведен за пять месяцев 2019 года. А вот наименьший интерес к белым платьям проявляют жительницы Перми, Красноярска и Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.

В целом спрос на свадебные наряды вырос в стране на 10 процентов. Россиянки в основном ищут платья малых размеров. Каждый третий запрос связан с размером S. На втором месте женщины покрупнее – 24 процента покупательниц ищут наряды размера M. 10 процентов жительниц России, желающих вступить в брак, носят размер XS.

Аналитики подсчитали и средний чек. Самые дорогие платья стоят около 13,5 тысяч рублей, а самые дешевые – 7 тысяч 200 рублей.

Кстати, по данным Росстата, самый «популярный» возраст бракосочетания в прошлом году был 25–34 лет.

https://www.cheltv.ru/ne-ivanovo-nazvany-goroda-nevest-v-rossii/