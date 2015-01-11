Программу по развитию сел могут запустить в Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым. Они обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии региона.

Так, в этом году в сельских районах планируют проложить 32 километра газовой сети и 23 километра дорог. Но при этом, как отметил Алексей Текслер, газифицированы лишь 40% населенных пунктов, недостаточно широка и сеть автодорог. В связи с этим руководитель области предложил подготовить отдельную региональную программу по развитию сел, которая может стать частью федеральной, утвержденной правительством в начале июня. Она может охватить целый спектр вопросов: газификация, транспортная сеть, улучшение жилищных условий. Вице-премьер одобрил инициативу Алексея Текслера.

“Для качественной реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий важно рассматривать и подхватывать инициативы «с земли», когда конкретный муниципалитет при участии жителей и бизнеса дает свои предложения, принимает прямое участие в подготовке муниципальных программ развития. Регион их согласовывает и выходит на федеральный уровень за поддержкой”, − отметил Алексей Гордеев.

Также в ходе беседы затронули вопрос и о продолжении программы по техническому переоснащению аграриев.

Кроме того, обсудили и тему экологии, в частности, рекультивации челябинской свалки.

“Важно начать работы по рекультивации свалки уже в текущем году. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда правительства РФ согласованную с Минприроды сумму в размере 500 млн рублей”, – отметил Алексей Текслер.

Алексей Гордеев отметил, что важный для региона проект должен получить поддержку в случае положительного заключения по проектно-сметной документации.

Также Алексей Текслер рассказал вице-премьеру и о том, что оснащение мусорными контейнерами для сбора ТКО в Челябинской области достигает 65% от потребности. При этом областной бюджет не может самостоятельно покрыть расходы на ее восполнение, они оцениваются в совокупности более чем 400 млн рублей. По мнению руководителя области, для скорейшей реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами нужно предусмотреть поддержку для регионов из федерального бюджета уже в этом году.

Кроме того, Алексей Текслер доложил о том, как проходит реализация на Южном Урале проекта “Чистый воздух”. В комплексный план по улучшению ситуации в Челябинске и Магнитогорске, в частности, включили закупку новых автобусов на газомоторном топливе, обновление инраструктуры трамвайной сети и подвижного состава.

https://www.cheltv.ru/programmu-po-razvitiyu-sel-mogut-zapustit-v-chelyabinskoj-oblasti/