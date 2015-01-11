Жара, грозы и похолодание до +5: погода в Челябинской области

В ближайшие двое суток в Челябинской области ожидается жаркая погода, при этом в горах ночные температуры упадут до плюс пяти градусов – возможны дожди и грозы.

В четверг, 20 июня, ожидается плюс 9-14 градусов, в горах прогнозируют до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов. Будет преобладать переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и грозы, утром в отдельных районах возможны туманы.

В пятницу, 21 июня, синоптики обещают 22-27 градусов, на юге области потеплеет до плюс 30.

В отдельных районах Челябинской области 20 июня сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами в юго-западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Zhara-grozy-i-poholodanie-do-5-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti_117342.html