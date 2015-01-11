Налоговая инспекция напоминает о переходе с 01 июля 2019 года на онлайн-кассы! Многие организации и индивидуальные предприниматели уже перешли на использование контрольно-кассовой техники (ККТ). Налоговая инспекция напоминает, что должны обзавестись новой техникой к 1 июля 2019 года следующая категория налогоплательщиков:

1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками

ЕНВД и ПСН, работающие в сфере розничной торговли и оказывающие

услуги общественного питания, не имеющие наёмных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие

работы или оказывающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие

безналичные расчёты с физическими лицами;

4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию

товаров и услуг с использованием торговых автоматов, и не имеющие наёмных работников. На сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» содержится исчерпывающая информация о порядке перехода на новую систему, а также размещены реестры онлайн-касс, фискальных накопителей и список операторов фискальных данных, а также функционирует форум и горячая линия для налогоплательщиков, с помощью которых можно получить ответы на актуальные вопросы по новому порядку применения контрольно-кассовой техники.

Инспекция обращает внимание, что индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые должны перейти на ККТ с 1 июля 2019 года, могут получить налоговый вычет при покупке онлайн-кассы. Предельная сумма — 18 000 рублей на каждую кассу.