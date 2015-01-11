Текслер – главам муниципалитетов: «Вам деньги не нужны?! Не думаю!»

Алексей Текслер не оставляет попыток встряхнуть глав городов и районов вверенной ему Челябинской области: требует преодолеть пассивность, участвовать в конкурсах, работать с гражданами, благоустраивать жизненную среду и обеспечивать ее безопасность/

В конце концов, быть эффективными и полезными людям. О новых и старых поручениях Текслера главам муниципалитетов – в материале Агентства новостей «Доступ».

Июньское совещание с главами муниципалитетов началось с представления новых членов губернаторской команды: вице-губернатор Егор Ковальчук будет отвечать за вопросы развития промышленности и подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС; Ивана Куцевляк, экс-заместитель начальника департамента Минэнерго РФ, стал советником главы региона, а Иван Калашников, бывший помощник министра промышленности РФ, полномочным представителем Челябинской области в российском правительстве. Также Алексей Текслер официально обозначил перестановки в медиаблоке правительства: за взаимодействие со СМИ отвечает начальник управления информации Мария Хворостова, пресс-секретарем губернатора назначен Сергей Зюсь, также был представлен главам гендиректор «Областного телевидения» Олег Гербер. Руководитель области также сообщил о том, что новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик, а Кусинский район возглавил Юрий Лысаков.+

В этой связи глава региона также сообщил о новом региональном кадровом проекте. Его цель – повышение эффективности всех уровней государственного и муниципального управления, в том числе за счет привлечения новых сотрудников в органы госвласти.

После представления новичков Алексей Текслер обозначил в приоритетные задачи по развитию территорий и, как следствие, улучшению качества жизни южноуральцев. Среди первоочередного – строительство и ремонт социальных объектов, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение, благоустройство.

По итогам обращения главы региона к Законодательному Собранию подписан перечень из 49 поручений по 14 направлениям: здравоохранение, образование, экология, экономика, промышленность и другие. В том числе в рамках поручений начата разработка ранее анонсированной главой региона программы «Зеленый город» – о масштабном озеленении городов Челябинской области.

«Необходимо привести в порядок подходы и подъезды к социальным объектам. Синхронизация строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки – это крайне важная задача. Прошу обратить на это внимание: большое количество жалоб людей на отсутствие комплексной застройки. Особый приоритет – приведение в порядок дорог, системы общественного транспорта, реализация нового кадрового проекта, направленного на повышение эффективности всех уровней государственного и муниципального управления, в том числе вовлечение новых сотрудников в органы госвласти. Такой объем поручений касается многих региональных ведомств и практически всех муниципалитетов. Рассчитываю на вашу слаженную и профессиональную работу», – не в первый раз заметил Текслер.

Также Алексей Текслер призвал глав городов и районов области активнее участвовать в федеральных конкурсах, победа в которых обеспечивает получение грантов. «Указом президента РФ определены 15 показателей оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Регионы, которые покажут высокие темпы развития, получат федеральные гранты. Первые итоги будут подводиться уже осенью этого года. Распределяться будет достаточно крупная сумма – 50 млрд рублей, и побороться за эти деньги – это наша общая задача. Нам нужно быть лучшими по 15 показателям. Не надо упускать такую возможность», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, он призвал глав использовать возможности государственной программы по развитию моногородов: «У нас в области их 16, считаю, что есть серьезный потенциал, который надо использовать».

Также зашла речь о том, что территории совершенно бездарно упускают возможность привлечь дополнительное финансирование, игнорируя многочисленные конкурсы, где можно выиграть немалые деньги, как это сделал в нынешнем году Карабаш – проект создания нового городского центра стал лауреатом конкурса в категории городов с численностью населения до 20 тыс. человек и получил грант 60 млн рублей на реализацию.

«Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений впервые был проведен в 2017 году, города Южного Урала ежегодно принимают в нем участие и неизменно проходят в финальный всероссийский этап. В 2019 году из 17 предоставленных на региональный конкурс проектов было отобрано восемь заявок, способных достойно представить Челябинск на федеральном уровне», – доложил Сергей Шаль, предложив выделить дополнительные средства из областного бюджета на реализацию проектов.

Алексей Текслер одобрил эту инициативу: Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань, которые прошли в финальную часть всероссийского конкурса, но не сумели победить, получат финансовую поддержку.

Высказался он и о пассивности остальных муниципалитетов: «Почему не все 25 городов участвуют? Карталы, Коркино, Нязепетровск, Пласт: не нужны деньги на благоустройство? Все в порядке и нет проблем? Я так не думаю. Конечно, проще просить денег в администрации области. Так не пойдет. Неправильно игнорировать такие конкурсы. Нужен качественный анализ, почему так происходит, чего нам не хватает для победы. Прошу дать рекомендации муниципалитетам, назначить кураторов за заявки. Нужно, чтобы все города заявились и в следующий раз мы активно и эффективно поучаствовали в конкурсе», – обратился руководитель области к подчиненным.

На территории Челябинской области расположено 25 малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек. Конкурс благоустройства в категории «Малые города» проводится по 4 подгруппам (в зависимости от численности населения). По каждой из подгрупп определяется 15 победителей конкурса:

- I подгруппа (численность от 50 тыс. до 100 тыс. человек) – (в Челябинской области к ней относятся Озерск, Снежинск, Троицк) – дотация до 100 млн рублей;

- II подгруппа (численность от 20 тыс. до 50 тыс. человек) – (Аша, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Карталы, Коркино, Кыштым, Трехгорный, Сатка, Усть-Катав, Чебаркуль, Южноуральск) – дотация до 80 млн рублей;

- III подгруппа (численность населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек) (Бакал, Карабаш, Катав-Ивановск, Касли, Куса, Нязепетровск, Пласт, Сим, Юрюзань) – дотация до 55 млн рублей;

- IV подгруппа (численностью населения до 10 тыс. чел.) (Верхнеуральск, Миньяр) – дотация до 30 млн рублей.

Следующий вопрос – и снова благоустройство. На этот раз главам настойчиво рекомендовано обратить внимание на уборку территорий от сухой травы во избежание лесных пожаров. «Из почти 600 населенных пунктов в 185 – в Троицком, Октябрьском, Чесменском и Верхнеуральском районах – повторная проверка Госпожнадзора выявила, что эта работа до конца не доведена», – говорит и.о. вице-губернатора Челябинской области – министра общественной безопасности региона Олег Климов.

С начала года в регионе произошло 417 лестных пожаров на площади 12,2 тыс. гектаров. «По количеству это меньше на 30%, чем в прошлом году, а по площади 2,1 раза, но это обманчивое благополучие. Ситуация усугубляется сжиганием травы на полях и открытием охоты на водоплавающую дичь», – говорит Олег Климов.

Также на совещании шла речь об антитеррористической защищенности образовательных учреждений. По словам и.о. министра образования и науки региона Александра Кузнецова, кнопки экстренного вызова установлены только в 92% школ и детсадов, камеры видеонаблюдения – в 85%, а ЧОПы охраняют только каждое четвертое учреждение.+

«В 2019 году на проведение антитеррористических мероприятий предусмотрено только 109 млн рублей, а необходимо 1 млрд 456 млн. Из этой суммы разовых затрат более 850 млн рублей, большая часть этих средств нужна на покупку и монтаж систем контроля допуска. Кроме того, текущие расходы оцениваются в сумму в 581 млн ежегодно, больше всего требуется на обеспечение лицензированной охраны – это более 440 млн. Прошу правительство рассмотреть вопрос увеличения финансирования этих задач, а глав муниципалитетов при формировании местных бюджетов учитывать необходимость проведения этих работ, так как в этом году суммы, выделенные на безопасность школ и детсадов, во всех муниципалитетах снизились», – сказал Александр Кузнецов.

Алексей Текслер дал поручение министерству образования Челябинской области провести отдельное совещание по вопросам подготовки школ и детских садов к новому учебному году.

Приемка образовательных учреждений Челябинской области к новому учебному году пройдет с 31 июля по 20 августа.

https://dostup1.ru/politics/Texler--glavam-munitsipalitetov-Vam-dengi-ne-nuzhny-Ne-dumayu_117368.html