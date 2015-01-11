Мошенникам не удалось обмануть жительницу Озерска

В мае этого года в озерскую полицию с заявлением по факту мошенничества обратилась местная жительница. Женщине на стационарный телефон позвонили злоумышленники и сообщили, что ей якобы полагается компенсация за ранее приобретаемые лекарственные препараты в размере 9630 рублей, но для ее получения необходимо оплатить пошлину в размере 9630 рублей. Бдительная озерчанка, не поверила мошенникам, а вместо перевода аферистам требуемой суммы, обратилась в полицию.

Уважаемые граждане, во избежание подобных случаев, ни в коем случае не соглашайтесь на предложения от имени каких-либо банковских или государственных структур о получении каких-либо компенсаций, в том числе за приобретенные ранее товары или биологически активные добавки! Знайте, это мошенники! Ни в коем случае не переводите никакие деньги, ни под каким предлогом на какие-либо счета!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях!

Будьте бдительны и внимательны!