Цена вопроса. Сколько стоит обучение в южноуральских вузах?

Челябинские вузы опубликовали стоимость обучения. По некоторым направлениям расценки выросли на несколько десятков тысяч рублей.

Если год назад родители абитуриентов, не поступивших на бюджет, были вынуждены платить максимум 190 тыс., то сейчас самое дорогое направление стоит более 250 тыс. рублей в год.

Например, в ЮУрГУ больше всего придется отдать за обучение по специальностям “дизайн”, “ракетные комплексы и космонавтика”, “землеустройство и кадастры”. А вот в ЧелГУ список самых дорогих направлений подготовки возглавили “Наноинженерия”, “Медицинская биохимия”, “Медицинская биофизика” и “Медицинская кибернетика”. Кстати, могут ударить по кошельку родителей абитуриентов и профессии искусства: в институте культуры максимальная цена обучения – более 230 тыс. рублей. В челябинских вузах понимают, что цены выросли значительно, поэтому готовы идти навстречу студентам, не поступившим на бюджет – предлагают оплату в рассрочку или в счет материнского капитала.

https://www.cheltv.ru/tsena-voprosa-skolko-stoit-obuchenie-v-yuzhnouralskih-vuzah/