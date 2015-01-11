Гости музея совершили музыкальное путешествие «по волнам памяти»

Сегодня сотрудники Озерского городского музея организовали для Совета ветеранов мероприятие «Мамина пластинка», посвященное популярным советским песням 1930-70-х годов.

Основой для подготовки мероприятия стала коллекция грампластинок, хранящаяся в фондах Озерского городского музея.

Мероприятие сопровождалось видеорядом из популярных советских фильмов и подробным, душевным рассказом ведущего Андрея Теличко об эстраде советского периода. То, что, казалось бы, прочно забыто, неожиданно оказалось актуальным. Зрители (и слушатели) соприкоснулись со своей молодостью.

По окончании мероприятия многие задержались для обмена впечатлениями и мнениями, в том числе поделились своим видением подобных акций. А музейные фонды вскоре пополнятся небольшими, но очень ценными экспонатами. Достигнут был и главный результат - у музея стало больше друзей.

Информация МБУ «Городской музей».

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/39740/