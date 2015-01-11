Жительница Кыштыма лишилась 4 млн, отдав деньги незнакомцу в соцсети

В Кыштыме 44-летняя местная жительница лишилась 4,5 млн рублей, отдав деньги под развитие бизнеса, – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предпринимательница планировала продать убыточный бизнес и вложить деньги в новое дело. В одной из соцсетей ей написал мужчина, который пообещал доход от 20 до 80 тыс. долларов. Женщина перевела ему деньги, после чего полгода ждала прибыли и попросила вернуть вложения. Злоумышленник перестал выходить на связь.

В полиции просят южноуральцев не переводить деньги незнакомым людям, таким образом можно стать жертвой мошенников.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Kyshtyma-lishilas-4-mln-otdav-dengi-neznakomtsu-v-sotsseti_117437.html