В Челябинске состоялся XXXIII Мемориал имени Виталия Масленникова

22 июня 2019 года в столице Южного Урала на стадионе Елены Елесиной состоялось традиционное грандиозное спортивное мероприятие, посвященное памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Масштабное мероприятие носит имя заместителя начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД Виталия Титовича Масленникова, погибшего при задержании особо опасного преступника 23 июня 1986 года.

На стадионе легкоатлетического комплекса Елены Елесиной за звание сильнейшего боролись команды управлений и отделов МВД Челябинской области, соревнуясь в беге, подтягивании на перекладине, комбинированной и семейной эстафетах, жиме гири и в одном из самых зрелищных этапов - перетягивании каната. Среди участников соревнования сотрудник УМВД по ЗАТО г. Озерск Радим Мансуров занял третье место по подтягиванию на перекладине. Для самых юных спортсменов организовали детский забег, в котором приняли участие более 200 участников.

Между состязаниями на главной сцене мероприятия выступали лучшие детские коллективы Челябинска, которые порадовали зрителей исполнением песен и яркими массовыми спортивными номерами.

Такие масштабные спортивные состязания необходимы для патриотического воспитания и для поддержания достойного уровня физической подготовки личного состава, кроме того, приезжающие из разных уголков Челябинской области сотрудники имеют редкую возможность встретиться и пообщаться.

Мемориал имени В. Масленникова завершился торжественным награждением участников соревнований.