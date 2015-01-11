На Южный Урал идет серьезное похолодание

На Южный Урал идут похолодание и ливни с грозами – в середине недели в регионе похолодает до плюс 15 градусов.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, температура воздуха днем будет колебаться от 19 до 24 градусов, на юге – до плюс 32. При этом порывы ветра могут достигать 20 м/с, возможны сильные дожди и грозы. Поэтому МЧС разослало жителям Челябинской области экстренное предупреждение. +

В среду, 26 июня, заметно похолодает: днем синоптики прогнозируют до плюс 18 градусов, ночью – до 12-ти. Кроме того, ожидается небольшой дождь. Понижение температуры продолжится и на следующий день. В четверг, 27 июня, будет всего 15 градусов днем и шесть – ночью.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-sereznoe-poholodanie_117496.html