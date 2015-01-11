ЕДВ для ветеранов труда Челябинской области вырастет на 15% с 1 июля

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов труда Челябинской области с 1 июля 2019 года увеличится на 15% – соответствующие изменения в региональный закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области» готовятся внести депутаты южноуральского парламента.

С инициативой в региональный парламент обратился врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

С учетом изменений размер ЕДВ на 2019 год составит:

- для ветеранов труда Челябинской области, не пользующихся услугами местной телефонной связи, 1 009 рублей (83 204 человека*);

- для ветеранов труда Челябинской области, пользующихся услугами местной телефонной связи, 1 181 рубль (62 120 человек*).

«Алексей Леонидович Текслер вышел с инициативой об увеличении выплаты на 15% с 1 июля 2019 года. Я считаю, что это очень серьезная и верная инициатива. Депутатский корпус областного парламента благодарен главе региона за то, что он отозвался на обращения жителей Челябинской области и принял такое решение», – комментирует председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Александр Журавлев.

Депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании – в четверг, 27 июня.

https://dostup1.ru/finance/EDV-dlya-veteranov-truda-Chelyabinskoy-oblasti-vyrastet-na-15-s-1-iyulya_117498.html