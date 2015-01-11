На Урале выросли «индекс шашлыка» и «индекс окрошки»

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в мае 2019 года составила 4,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п., что по-прежнему ниже среднероссийского показателя (5,1%).

В мае в большинстве регионов округа, в том числе в Челябинской области, инфляция сохранилась ниже общероссийских показателей: в Курганской области – 4,8%, в Челябинской – 4,1%, в Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) – 3,1%. В Свердловской области инфляция в мае была выше российского показателя и составляла 5,4%.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция на Урале в апреле снизилась на 0,7 п.п., до 3,1%; в сфере услуг в мае выросла на 0,2 п.п., до 4,7%.

Ускорение ценовой динамики отмечалось, прежде всего, в сегменте продовольствия. Годовой темп продовольственной инфляции в УрФО в мае составил 5,1%, увеличившись по сравнению с апрелем на 0,7 п.п. В основном, это было вызвано исчерпанием запасов картофеля, моркови и лука собственного производства в сочетании с сокращением их импорта из Египта и Узбекистана, переориентировавших свои поставки в страны Европы, которые пострадали от засухи. На рынке мяса в мае выросли цены на свинину и баранину (сейчас они на 5-6% выше, чем год назад), что явилось реакцией на новости о высоких рисках распространения вируса АЧС в Китае и странах Азии. На ускорение продовольственной инфляции также повлиял возобновившийся на фоне активизации борьбы с фальсификатом рост цен на молоко и сметану (молоко и молочную продукцию внесли в список товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации).

Действие большинства вышеперечисленных факторов отражается на показателях годовой динамики цен на популярные блюда, в состав которых входят овощные, мясные и молочные компоненты. По данным о средних ценах, наблюдаемых Росстатом, в Уральском ГУ Банка России рассчитали «индекс окрошки» и «индекс шашлыка». За год стоимость продуктов для приготовления этих блюд выросла соответственно на 5,2% и 10,3%.

https://dostup1.ru/finance/Na-Urale-vyrosli-index-shashlyka-i-index-okroshki_117509.html