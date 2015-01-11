В Минтарифе Челябинской области рассказали, как и куда платить за свет с 1 июля

С 1 июля 2019 года электроэнергию южноуральцам начнет поставлять новая компания – на смену временному гарантирующему поставщику (ГП), ОАО «Челябэнерго» придет ООО «Уралэнергосбыт».

Для физических лиц перезаключения договоров не потребуется. Юридическим лицам будут направлены новые договоры (контракты для бюджетных организаций).

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области подчеркнули, что замена ГП не окажет влияния на регулируемые тарифы для потребителей региона, «так как в соответствии с действующим законодательством в текущем периоде (2019 год) до начала следующего периода регулирования (2020 год) для нового ГП применяются тарифы, установленные для прежнего».

Однако вероятность, что потребители станут должниками, существует, и в Минтарифе подготовили инструкцию, как этого избежать.

«С целью исключения ошибок убедительная просьба перед оплатой за электроэнергию, потребленную с 1 июля 2019 года, тщательно проверять платежные реквизиты, указанные в счетах и квитанциях, а также обеспечить снятие и передачу новому гарантирующему поставщику в срок не позднее 1 сентября 2019 года показаний приборов учета по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июля 2019 года», – говорится в сообщении.

Информация о платежных реквизитах ООО «Уралэнергосбыт» будет опубликована министерством тарифного регулирования и энергетики в установленном порядке.

https://dostup1.ru/society/V-Mintarife-rasskazali-kak-i-kuda-platit-za-svet-s-1-iyulya_117338.html