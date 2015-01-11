В Озерске появилась «новая» улица

Жители Озерска обратили внимание на новую табличку по улице Герцена – в указатель, оформленный по всем правилам дизайн-кода, вкралась досадная ошибка.
«В городе появилась новая улица», – иронизируют читатели соцсетей.
Напомним, ошибки и опечатки не такая уж и редкость на улицах южноуральских городов. Так, осенью 2018 года жители Троицка обратили внимание, что на новой табличке по улице Гагарина перепутаны инициалы первого космонавта.
https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-poyavilas-novaya-ulitsa_117539.html
Ключевые теги: ошибка, улица Герцена, Озёрск.
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