В Озерске появилась «новая» улица

Жители Озерска обратили внимание на новую табличку по улице Герцена – в указатель, оформленный по всем правилам дизайн-кода, вкралась досадная ошибка.

«В городе появилась новая улица», – иронизируют читатели соцсетей.

Напомним, ошибки и опечатки не такая уж и редкость на улицах южноуральских городов. Так, осенью 2018 года жители Троицка обратили внимание, что на новой табличке по улице Гагарина перепутаны инициалы первого космонавта.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-poyavilas-novaya-ulitsa_117539.html