На выборах губернатора Челябинской области зарегистрировали рекордное число кандидатов

Рекордное число кандидатов претендует на пост губернатора Челябинской области. Еще два человека подали документы в областной избирком в последний день приема заявлений.

Первым на место губернатора выдвинулся Виктор Перов – военный пенсионер. Он работает арбитражным управляющим и руководит собственной коммерческой фирмой.

“Я вижу реально, какие у нас проблемы на сегодняшний момент в городе, в области. Связаны с экологией прежде всего, с детскими заболеваниями”, – заявляет кандидат на пост губернатора Челябинской области Виктор Перов.

Через час свою кандидатуру выдвинул Станислав Артемов. Мужчина заявил, что временно не работает, а в избирком пришел в шортах и футболке.

“Я хочу сделать так: город, он у нас для автомобилистов создан, но я хочу, чтобы и для человека тоже был, для пешехода”, – говорит кандидат на пост губернатора Челябинской области Станислав Артемов.

Оба претендента подали документы в порядке самовыдвижения. Также заявления подали: Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев, Сергей Морозов, Виталий Пашин, Сергей Смышляев, Степан Фирстов, Константин Нациевский, Ярослав Щербаков, Алексей Севастьянов, Александр Комиссаров и Татьяна Якимова. Всего – 14 претендентов на попадание список кандидатов.

“Можно считать число рекордным. У нас 14 год ситуация была достаточно различная в количественном выражении, всего четыре претендента было”, – отмечает председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Отметим, для того, чтобы участвовать в выборах, каждому претенденту необходимо собрать минимум 14 тыс. подписей. Многие зарегистрированные кандидаты уже приступили к сбору голосов своих сторонников – в области работают сотни волонтеров. К примеру, на главной пешеходной улице Челябинска – Кировке – активисты установили информационный куб и уже начали сбор подписей за действующего главу региона.

https://www.cheltv.ru/na-vyborah-gubernatora-chelyabinskoj-oblasti-zaregistrirovali-rekordnoe-chislo-kandidatov/