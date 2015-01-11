45 минут с… режиссером, арт-директором, ведущим, актером

Приглашаем Вас провести 45 минут в "Чкалов Пабе" с нами и нашим гостем. С Игорем Абдулвагидовым. Он ещё известен как Игорь Григорьев.

Режиссёр праздников. Организатор праздников. Ведущий праздников. Знает все... о праздниках.

На сегодняшний день является арт директором паба "Чкалов", ведущим на радио "Европа +" и телеведущим на "УКС-ТВ".

Да, ваши глаза Вас не обманывают: ведущий УКС-ТВ берет интервью у другого ведущего УКС-ТВ. Но именно поэтому мы можем гарантировать, что скучной беседа не будет точно. С момента появления Игоря у нас на канале его карьера шоумена и арт директора не переставая росла... И сегодня мы, нагло пользуясь дружескими отношениями надеемся разузнать секреты незабываемых мероприятий, каково это брать интервью у Похлебаева и сколько платят за стриптиз...