Российских водителей будут лишать прав за нечитаемые номера

Российских водителей смогут лишать права на управление транспортным средством в случае умышленного загрязнения или сокрытия номерных знаков.

Как пишет «Коммерсант», если водитель умышленно закрыл номерной знак автомобиля листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то по решению суда он может быть наказан штрафом до 5 тыс. рублей или лишиться прав. В этом случае инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста. Если умышленность действий водителя не доказана, то в качестве санкции можно применять лишь штраф в размере 500 рублей.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве. Авторы указывают, что тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskih-voditeley-budut-lishat-prav-za-nechitaemye-nomera_117562.html