В Озерске возбуждено уголовное дело по факту угона

23 апреля 2019 года, на улице Герцена, озерчанин 2000 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля. Не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем марки «Хендай Санта Фе», проявил невнимательность и допустил наезд на стоящий автомобиль марки «Лада Ларгус», причинив технические повреждения, после чего скрылся с место аварии.

В ходе розыскных мероприятий, на улице Челябинская, данный автомобиль был замечен сотрудниками ДПС. На законные требования сотрудников полиции водитель не остановился и попытался скрыться от преследования на большой скорости. На улице Ермолаева, водитель автомобиля не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, сбив 8 отсеков, после чего автомобиль опрокинулся на бок. В результате неосторожных действий нарушителя, владельцу автомобиля причинен материальный ущерб в размере свыше 400 000 рублей.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело ч.1ст.166 Уголовного Кодекса Российской Федерации - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) – лишение сободы до пяти лет, и по ст.168 Уголовного Кодекса Российской Федерации – повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности.