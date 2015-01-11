Южноуральский избирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов глав

Южноуральский избирком повторно отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов глав – обращение еще в марте подала инициативная группа из 20 человек, в которую входили активисты движения «Открытая Россия».

На референдуме предлагалось проголосовать за или против принятия закона о прямых выборах глав городов и районов Челябинской области – «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Сообщается, что основанием для отказа были названы некорректно заполненные документы.

«Нам отказали из-за того, что там было написано, что мы просим согласовать проведение "местного референдума в Челябинской области", а надо было написать просто "референдума Челябинской области". Это все равно, как если бы мы подали заявление, а нам сказали, что где-то неправильно стоят запятые», – сообщил координатор «Открытой России» Денис Ибрагимов журналистам.

Он добавил, что решение избирательной комиссии будет обжаловано в суде.

Напомним, тема прямых выборов глав вернулась в активную повестку политической жизни Челябинской области зимой 2019 года: состоялся ряд акций протеста, на эту тему высказывался, в том числе, вновь назначенный врио губернатора Алексей Текслер – он, в частности, отмечал, что на его взгляд, именно прямые выборы являются «правильной практикой».

https://dostup1.ru/politics/Yuzhnouralskiy-izbirkom-otkazal-v-provedenii-referenduma-o-vozvrate-pryamyh-vyborov-glav_117631.html