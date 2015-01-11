В Челябинской области должна появиться новая программа по безопасности дорожного движения

В регионах должны быть разработаны новые программы по безопасности дорожного движения – такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению БДД.

«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу – и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу "вдолгую", загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии», – сказал, в частности, глава государства.

Он добавил, что в программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. «Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений», – подчеркнул Владимир Путин.

Инициативу о расширении сферы работ, где могут применяться контракты жизненного цикла, на ремонт, текущее и последующее содержание уже существующих автомобильных дорог поддержал руководитель Челябинской области Алексей Текслер, принимавший участие в заседании Государственного совета. Сейчас такой формат распространяется на проектирование и строительство новых магистралей, а также на содержание и ремонт вновь построенных автодорог.

«В Челябинской области дорожная сеть очень развита, более 27 тысяч километров дорог федерального, регионального и муниципального значения. Привести в нормативное состояние большинство магистралей Южного Урала – это ключевая задача, которую я ставлю перед правительством региона. В 2019 году в регионе на дорожные работы направлена беспрецедентная сумма – более 16 миллиардов рублей. И с каждым годом мы будем стараться наращивать темпы дорожного строительства», – сказал Алексей Текслер.

В рамках Госсовета обсуждалось также создание федеральной программы по реконструкции и капитальному ремонту аварийных и предаварийных мостов (путепроводов) с дополнительным финансированием из федерального бюджета. Алексей Текслер поддержал инициативу: в Челябинской области в аварийном и предаварийном состоянии находятся 30 путепроводов, на приведение их в нормативное состояние необходимо порядка 2 миллиардов рублей. С учетом возможностей дорожного фонда области в год возможно восстановление не более трех-четырех искусственных сооружений.

«Создание государственной программы по ремонту аварийных мостов с финансированием из федерального бюджета позволит в кратчайшие сроки реконструировать все путепроводы и обеспечить их дальнейшую безопасную работу и безопасность дорожного движения», – отметил Алексей Текслер.

Добавим, Владимир Путин отдельно остановился на роли камер слежения на дорогах: «Цель их установки – хочу, чтобы я был услышан и за периметром Кремля, – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», – дал поручение президент.

После этого заявления ОНФ призвал граждан сообщать обо всех случаях незаконной установки камер в мобильном приложении «Убитые дороги». «Народный фронт» будет направлять полученную информацию в прокуратуру.

По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутата Госдумы Александра Васильева, дислокация камер утверждается определенными правилами, и «они не должны появляться хаотично, как грибы»: «Так, если на дорожном участке нормальная ситуация с безопасностью и машины всегда ездили со скоростью 60 км/ч, но вдруг появился знак с требованием двигаться со скоростью 40 км/ч, то это наводит на подозрения о желании местных властей заработать денег в бюджет на штрафах. А это уже нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность. Установка камер должна соответствовать обстановке на дороге и быть утверждена начальником Госавтоинспекции региона», – пояснил Васильев.

По оценке главы Челябинской области Алексея Текслера, все прозвучавшие на Госсовете вопросы имеют определяющее значение для вверенного ему региона.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-dolzhna-poyavitsya-novaya-programma-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya_117608.html