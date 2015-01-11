Выплаты ветеранам труда Челябинской области повысят на 15 процентов

Депутаты Законодательного собрания региона приняли поправки в закон “О бюджете Челябинской области”. Это обусловлено дополнительными поступлениями из федерального бюджета.

С учетом изменений доходы области составят более ста семидесяти семи миллиардов рублей, а расходы – почти сто девяносто три миллиарда.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш поясняет: “Уже не исключен, недалек тот день, когда мы выйдем по расходам за пределы двухсот миллиардов рублей. Дефицит сохраняется на уровне прежнем – 15 миллиардов 490 миллионов рублей”.

Средства будут выделены на образование, развитие сельского хозяйства, создание комфортной городской среды, а также на приобретение шестидесяти пяти низкопольных автобусов. Решение по этому вопросу было принято главой региона Алексеем Текслером. Автобусы поступят в Челябинск в сентябре-октябре этого года. Кроме этого, часть денег направят на развитие городов и районов. Также депутаты решили одну из наболевших проблем.

Говорит Анатолий Брагин, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области: “У нас появилась возможность установить ответственность за выпас скота в городах, где есть газоны, для физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей. Должностных – до 15”.

Речь идет о безнадзорном выпасе скота на общественных территориях с газоном и растениями. Наболевший вопрос областные депутаты пытаются решить уже более десяти лет. За нарушение гражданам придется заплатить от одной до трех тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может составить сто тысяч рублей. Также депутаты проголосовали за увеличение ежемесячных выплат ветеранам труда Челябинской области. С 1 июля они будут повышены на 15%.

https://www.cheltv.ru/vyplaty-veteranam-truda-chelyabinskoj-oblasti-povysyat-na-15-protsentov/