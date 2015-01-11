Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.06.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 28 июня 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветер - Восточный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения :

Октябрьская 26, К Маркса 22,24,26, Луначарского 1,3,5,7,9 с 9 до окончания

Луначарского 23-8п, Дзержинского 35-6,7,8п, Студенческая 3 с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения: нет

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Свердлова 2,36 с 8.30 до 17 час

Луначарского 23-8п, Дзержинского 35-6,7,8п, Набережная 25, Студенческая 3 с 9 до 12 час

К Маркса 9 с 10 до 14 час

Советская 33, Менделеева 23 с 9 до 15 час

Вниманию жителей округа!

Сегодня с 9 до 23. 30 в связи с проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню ФГУП «ПО МАЯК» закрывается движение по площади имени Бориса Васильевича Броховича в районе «ДК МАЯК»

По междугородним маршрутам остановка «ДК МАЯК» отменена, а по специальным садовым маршрутам остановки «Дом связи» и «Универмаг» переносятся на остановку «Старое 46 училище»

В связи с празднованием Дня города будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств, с установкой временных дорожных знаков с табличкой «Работает эвакуатор» и перекрыто движение транспортных средств:

- по ул. Блюхера в районе жилого дома 24;

- по проезду Комсомольский ( с четной и нечетной стороны).

Вниманию жителей округа!

Согласно постановления администрации Озерского городского округа в целях проведения профилактических работ на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения производится полное отключение тепловых сетей и прекращение горячего водоснабжения города, поселка № 2, поселка Метлино и поселка Новогорный с 00.00 часов 01.07.2019 с подачей горячей воды потребителям поочередно с 00.00 часов 16.07.2019 года.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 июня 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, ночью на крайнем западе до сильных, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы 11-16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12º, при прояснении плюс 2-7º, днем плюс 19-24°, в горах до плюс 16º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 190 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39805/