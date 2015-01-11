Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.06.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня пятница 28 июня 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 11 град. С
• атмосферное давление 738 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 98 %
• ветер - Восточный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения :
Октябрьская 26, К Маркса 22,24,26, Луначарского 1,3,5,7,9 с 9 до окончания
Луначарского 23-8п, Дзержинского 35-6,7,8п, Студенческая 3 с 9 до 12 часов
2. В сетях электро-снабжения: нет
3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Свердлова 2,36 с 8.30 до 17 час
Луначарского 23-8п, Дзержинского 35-6,7,8п, Набережная 25, Студенческая 3 с 9 до 12 час
К Маркса 9 с 10 до 14 час
Советская 33, Менделеева 23 с 9 до 15 час
Вниманию жителей округа!
Сегодня с 9 до 23. 30 в связи с проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню ФГУП «ПО МАЯК» закрывается движение по площади имени Бориса Васильевича Броховича в районе «ДК МАЯК»
По междугородним маршрутам остановка «ДК МАЯК» отменена, а по специальным садовым маршрутам остановки «Дом связи» и «Универмаг» переносятся на остановку «Старое 46 училище»
В связи с празднованием Дня города будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств, с установкой временных дорожных знаков с табличкой «Работает эвакуатор» и перекрыто движение транспортных средств:
- по ул. Блюхера в районе жилого дома 24;
- по проезду Комсомольский ( с четной и нечетной стороны).
Вниманию жителей округа!
Согласно постановления администрации Озерского городского округа в целях проведения профилактических работ на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения производится полное отключение тепловых сетей и прекращение горячего водоснабжения города, поселка № 2, поселка Метлино и поселка Новогорный с 00.00 часов 01.07.2019 с подачей горячей воды потребителям поочередно с 00.00 часов 16.07.2019 года.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 28 июня 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, ночью на крайнем западе до сильных, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы 11-16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12º, при прояснении плюс 2-7º, днем плюс 19-24°, в горах до плюс 16º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 190 обращений.
http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39805/