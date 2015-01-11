Более 200 сотрудников экстренных служб будут дежурить на Ильменском фестивале-2019

На Ильменском фестивале, который пройдет с 28 по 30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом, будут дежурить более 200 сотрудников экстренных служб и 29 единиц техники.

На дежурство заступят полицейские, сотрудники скорой медицинской помощи и ЧОП, спасатели, пожарные, специалисты ГОЧС. В режим повышенной готовности приведены первые заместители главы Миасса и руководители социально значимых учреждений округа.

По поручению главы Миасса Григория Тонких на месте проведения фестиваля бардовской песни развернут подвижный пункт Управления ГОЧС, основной функцией которого станет координирование сил и средств РСЧС. Также в обязанности пункта входит информирование организаторов и гостей мероприятия о погодных условиях и возможных катаклизмов.

Напомним, в 2014 году на Ильменском фестивале произошла трагедия: начался ураган, упавшими деревьями убило двух детей и взрослого человека.

Управление ГОЧС Миасса напоминает: на территории проведения мероприятия запрещается распитие алкогольной продукции и нахождение с огнестрельным оружием.

Напомним, фестиваль – это ландшафтное мероприятие. Палаточный лагерь обеспечивается водой и всем необходимым для приема большого количества гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, информационный центр (reception), ярмарка с кафе, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС.

https://dostup1.ru/society/Bolee-200-sotrudnikov-extrennyh-sluzhb-budut-dezhurit-na-Ilmenskom-festivale-2019_117640.html