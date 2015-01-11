Озёрск принял Чемпионат области по парусному спорту. Видео

В Озёрске прошел Открытый Чемпионат Челябинской области по парусному спорту среди яхт класса Микро.
С 28 по 30 июня на акватории Иртяша соревновались 8 экипажей из Озёрска, Снежинска, Екатеринбурга и Тюмени.
В результате в общем зачете призовые места распределились следующим образом:
первое место у экипажа яхты "Дважды СПАСИБО" из Екатеринбурга
второе - у "Астры" из Озёрска
третье - у яхты №107 из Снежинска
В дивизионе "Cruiser":
первое - "Дважды СПАСИБО", Екатеринбург
второе - "Black Forse", Озёрск
третье - "Phantom", Озёрск
В дивизионе "Touring" первое место у экипажа яхты "Лилия", Снежинск
Фото Валерия Ушакова: