Озёрск принял Чемпионат области по парусному спорту. Видео

В Озёрске прошел Открытый Чемпионат Челябинской области по парусному спорту среди яхт класса Микро.

С 28 по 30 июня на акватории Иртяша соревновались 8 экипажей из Озёрска, Снежинска, Екатеринбурга и Тюмени.

В результате в общем зачете призовые места распределились следующим образом:

первое место у экипажа яхты "Дважды СПАСИБО" из Екатеринбурга

второе - у "Астры" из Озёрска

третье - у яхты №107 из Снежинска

В дивизионе "Cruiser":

первое - "Дважды СПАСИБО", Екатеринбург

второе - "Black Forse", Озёрск

третье - "Phantom", Озёрск

В дивизионе "Touring" первое место у экипажа яхты "Лилия", Снежинск

Фото Валерия Ушакова: