До Метлино и обратно. О расписании автобусов

Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «Автовокзал» г.Озерск», «Типография», «магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер первостроителей», «мкр.Заозерный», «КПП № 2», «п.Метлино»; В обратном направлении: «п.Метлино», «КПП № 2», «мкр.Заозерный», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт», «Старый ресторан», «Автовокзал» г. Озерск». Стоимость проезда составляет 58 руб. Стоимость проезда от остановочного пункта «пос.Метлино» до «КПП № 2» – 44 руб. Обслуживание данного маршрута, по результатам проведенного аукциона, будет осуществлять ООО «ТК «Озерский экспресс».

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