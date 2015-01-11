В трамваях и троллейбусах Челябинска начали принимать банковские карты

Теперь, чтобы расплатиться за проезд, необязательно иметь наличные или транспортную карту.
С 1 июля в городском электротранспорте Челябинска можно расплачиваться бесконтактными банковскими картами (любого банка) и устройствами с NFC-чипом.
Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Челябинский транспорт», стоимость проезда при оплате картой в троллейбусе обойдется пассажиру в 20 рублей, в трамвае — в 23 рубля.
https://up74.ru
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}