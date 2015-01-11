С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста. Данное правило затронет женщин 1964-1965 годов рождения и мужчин 1959-1960 годов рождения.

Напомним, пенсионная реформа 2019 года предполагает ряд льгот для россиян. Так, например, в текущем году женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 года смогут выйти на пенсию на шесть месяцев раньше, нежели это установлено в нынешнем законодательстве.

Данная льгота предусмотрена для тех, кто должен выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Напомним, к 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.

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