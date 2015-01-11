В Челябинской области в бройлерах «Ситно» нашли опасные бактерии

Управление Россельхознадзора по Челябинской области прекратило действие трех деклараций о соответствии продукции для ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», входящего в агрохолдинг «СИТНО».

Как сообщили в ведомстве, в рамках пищевого мониторинга сотрудники Россельхознадзора отобрали для анализа три вида продукции комплекса: замороженное бедро, замороженную печень и охлажденную тушку бройлера. Все продукты были изъяты в разных магазинах в Екатеринбурге, Калуге и Омске.

«По результатам проведенных исследований в референтных центрах и лабораториях, подведомственных Россельхознадзору, Свердловской, Омской и Калужской областей, во всех видах продукции обнаружены бактерии группы листерии, что свидетельствует о нарушениях предприятием требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и иных нормативно-правовых актов Евразийского экономического союза и Российской Федерации», – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что предприятие не только реализовало свою продукцию в России, но и находилось в реестре стран, имеющих право поставлять продукцию в страны ЕврАзЗЭС.

Предприятие не сможет поставлять в магазины продукцию, по которой отозвали документы до тех пор, пока не подтвердит ее безопасность.

Напомним, что листерии вызывают инфекционное заболевание листериоз. Листериоз пищевого происхождения – одна из самых тяжелых болезней, которые можно получить от зараженных бактериями продуктов питания. Острое течение болезни протекает в нервной форме, проявляющейся менингитом, менингоэнцефалитом, энцефалитом, ангиной, поражением глаз и увеличением лимфатических узлов. Смешанная форма характеризуется сочетанием перечисленных симптомов. Осложнением данного заболевания является хроническое поражение печени, отставание в умственном развитии. Особенно опасен листериоз для беременных – следствием трансплацентарного инфицирования плода могут стать тяжелые пороки развития, невынашивание, зардержка внутриутробного развития и мертворождение.

Ранее «Курс дела» рассказывал, что в Челябинской области на утилизационном заводе Увельского района уничтожили 166,6 килограммов мороженого, в составе которого нашли бактерии кишечной палочки.

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