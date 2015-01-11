Международный Фестиваль уличного кино в Челябинске

6 июля на фестивале «Все просто» на площадке за торговым городом Алмаз (свобода 2) состоится масштабное событие на открытом воздухе – конкурсный показ Международного Фестиваля уличного кино. Жители и гости Челябинска познакомятся с организаторами фестиваля, выполняющими кругосветное путешествие из Москвы, увидят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров и самостоятельно при помощи световых прибороввыберут победителя.

Помимо этого, прямо на площадке все желающие смогут прослушать интересные лекции от актеров и ведущих.

С 12 июня по 20 сентября более чем в 300 городах России пройдет ежегодный фестиваль уличного кино. В настоящий момент заявлено 740 режиссеров. Зрителями фестиваля станет более 1 млн человек.

6 июля очередной этап фестиваля будет проведен в Челябинске. Мероприятие стартует после 20:00. Вход 200 рублей. Кинопоказ пройдет при поддержке администрации города Челябинска.

В рамках показа пройдет также зрительское голосование за победителя на получение гранта. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. По итогам «светового» голосования будет отобрана лента-победитель. Ее создателю будет вручена статуэтка, выплавленная из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников.

«Фестиваль уличного кино – по-настоящему народное явление, – комментирует организатор проекта Александр Щеряков. – Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. За два года мы объехали полсотни городов и получили приглашения еще от стольких же. Но 2016 год – особенный, и не только потому что объявлен Годом кинематографа в России. Ровно 100 лет назад в мире появился первый кинотеатр под открытым небом. С нашей подачи весь мир празднует своеобразный юбилей. И мы безумно рады, что частичка этого юбилея пройдет в Воронеже, принимающем наш фестиваль уже в третий раз».

Фестиваль уличного кино является некоммерческой инициативой, направленной на продвижение российского кинематографа в стране и мире.

В программу включены 10 кино:

«Интервью» - Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки. Автором является екатеринбургский режиссер Иван Соснин, который совсем недавно вернулся из Сочи с фестиваля «Кинотавр» с Дипломом гильдии кинокритиков за этот фильм.

«Электрический ток» - Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус.

«Harmony» - Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына.

«Лучше забей» - Озлобленный болельщик берет в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать».

«Эвтаназия» - Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая, интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж.

«Подстава» - Юрий Дмитриевич, губернатор города N крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Черт.

«Болванка» - Молодой человек не спешит знакомить маму — опытного сапера — со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.

«Миллиард» - Молдавский старичок путешествует захватывающим путем по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь все больше и больше не прерывает его путешествия.

«День рождения» - Есть ли жизнь после сорока? Курьезная история о кризисе среднего возраста глазами женщины.

«Огонь» - Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.

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СПРАВКА:

Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр короткометражного кино с неспециализированной конкурсной программой, проводимый на открытых площадках России и мира с 2014 года. Фестиваль позиционируется в качестве нового кинофестивального формата, основывающегося на большом количестве площадок по всему миру, принципиальном проведении всех мероприятий под открытым небом, бесплатном участии и отсутствии жюри.

Фестиваль наследует традиции средневекового площадного театра и отличается подчеркнуто народными отбором фильмов и определением победителя. В настоящий момент в фестивалях уличного кино приняло участие более 200 тысяч человек из 47 городов.