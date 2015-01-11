Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения г. Озерска!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Современная ситуация, когда растут скорости и количество автотранспорта на дорогах Озерского городского округа, требует от вас не просто специальных знаний, но повышенной ответственности, исключительной выдержки, принципиальности, а зачастую и личного мужества. Защищать жизнь и здоровье людей – благородная миссия.

Вы достойно справляетесь с поставленными служебными задачами благодаря тому, что бережно храните традиции подразделения и постоянно повышаете профессиональное мастерство.

Мы благодарим вас за то, что вы с честью исполняете свой долг: несете дежурство под палящим солнцем и проливным дождем, контролируете состояние дорожного полотна, исполняете административное законодательство, ведете профилактическую работу с населением, в том числе с молодежью.

Участники дорожного движения хотят видеть в вас компетентных и грамотных специалистов, внимательных к людям, готовых всегда прийти на помощь.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть ваши повседневные трудовые будни как можно реже осложняются нештатными ситуациями.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. Костиков.

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ-ГИБДД! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни южноуральцев. Количество автомобилей на дорогах Челябинской области неуклонно растет, усиливаются требования к безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Ваш профессиональный и ответственный подход к делу, правовые знания и чувство такта, постоянная готовность прийти на помощь пострадавшим в авариях и справедливое наказание нарушителей правил дорожного движения послужат решению этой задачи. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем дороги максимально безопасными и комфортными для южноуральцев. Примите благодарность за службу.

Желаю вам крепкого здоровья, успеха, мира и благополучия в семьях!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области А.Л. Текслер.