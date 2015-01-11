Будьте внимательны, в Челябинске снова начнут работать камеры фиксации нарушений

Система видеонаблюдения в Челябинске возможно обрела нового хозяина. Победителем аукциона на установку комплексов видео и фото фиксации стала компания из Москвы.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», при начальной стоимости лота в 310 миллионов, ОГУП «СВЭКО» предложила лишь на три миллиона меньше, и признана победителем. Остается надеяться, что у антимонопольщиков не возникнет претензий к процедуре торгов.

Напомним, с прошлого года комплексы наблюдения за нарушениями правил дорожного движения остались без хозяина. Обслуживающая компания не продлила контракт на обслуживание, и предложила их выкупить. Несколько раз торги срывались из-за жалоб в УФАС, но вот, похоже, точка в этой истории поставлена.

Новому подрядчику предстоит установить новые комплексы, модернизировать имеющиеся, а к ноябрю текущего года увеличить общее число камер до 110.

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