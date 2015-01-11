Всероссийский день семьи, любви и верности пройдет в Челябинске

В ближайшее воскресенье, 7 июля, накануне официальной даты в Челябинске пройдет семейный праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих браку и семье в православной традиции.

Мероприятие обещает быть масштабным. Оно пройдет на нескольких площадках: в центре города – на улице Кирова, в городском саду им. А.С. Пушкина и в сквере на ул. Молодогвардейцев.

На Кировке мероприятие пройдет с 13 до 17 часов. Для жителей выступят различные коллективы с песнями и танцами, будут проведены мастер-классы, организованы зоны для фотографий и игровые площадки для детей

Спортивные семейные старты будут проходить в саду им. Пушкина. Будет организован пленэр – гости смогут изобразить на холсте богатство природы. Пройдет несколько мастер-классов по созданию леденцов и фигур из воздушных шаров. Начнется мероприятие в 13 часов и продолжится до 20 часов.

В сквере на ул. Молодогвардейцев событие пройдет с 17 до 19 часов. Будут игровые площадки, а так же театр мыльных пузырей. Для всей семьи будет конкурсно-игровая программа, где можно выиграть приз. Конец праздника украсит спектакль от театра «ЯрИк».

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается по всей России 8 июля. Эта дата стала так же популярной у молодоженов, многие пары стремятся зарегистрироваться именно в этот день.

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