Мошенничество при покупке авиабилетов

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан быть бдительными при покупке авиабилетов

В период летних отпусков, когда растет спрос на услуги авиакомпаний, мошенничество с авиабилетами в телекоммуникационной сети интернет становится наиболее распространенным.

Самая простая схема - это предложения о покупке дешевых билетов в социальных сетях или на форумах о путешествиях. В этом случае аферисты приглашают к общению в личной переписке, объясняя дешевые цены различными эксклюзивными условиями. Все это является ложью.

Более сложная схема мошенничества– это создание сайта, схожего под известные сервисы по продаже авиабилетов. В этом случае возможно несколько вариантов мошенничества.

Вы получаете несуществующий билет, либо не получаете его совсем.

Возможен вариант, когда вы покупаете реальный билет, однако, злоумышленники отменят его сразу после того, как он пройдет вашу проверку в авиакомпании. Мало кто из людей проверяет подлинность купленных билетов дважды.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан быть внимательными и, чтобы оградить себя от мошенников, проверять подлинность билетов, позвонив в авиакомпанию. Никогда не переводите деньги за билеты на счет физического лица, остерегайтесь переводов с использованием электронных денег, либо с прямым переводом на карту без участия банка.

Наиболее безопасные платежи с банковских карт, это те, где требуется дополнительно указать защитный код CVC или CVV2.

Обязательно перед покупкой билета проверьте сайт с помощью специальных ресурсов в сети интернет. Обратите внимание на дату создания сайта. Сайты мошенников, как правило, созданы недавно, не более двух – трех месяцев. Надежные сервисы по продаже и бронированию авиабилетов работают годами.

Будьте бдительны! Совершайте бронирование и покупку авиабилетов только на проверенных сайтах!