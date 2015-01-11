В окрестностях Миасса заметили медвежонка, бегущего по дороге

В окрестностях Миасса сняли на видео медвежонка, бегущего по дороге – водители испугались, что где-то рядом ходит его мама, встреча с которой не покажется забавной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Видеорегистратор заснял маленького хищника на автодороге Миасс – Златоуст. Второго июля в темное время суток на трассу вышел медвежонок, пишет «Миасский рабочий».
Детеныш опасного лесного зверя бегал вдоль дороги и даже приближался к проезжающим авто.
https://dostup1.ru
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